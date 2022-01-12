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Запись Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 12.01.2022 16:32

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Авиация

Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

 © sun9-85.userapi.com

С аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.

Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.

Ту-160 — самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

Реализация программы модернизации и воспроизводства стратегических ракетоносцев Ту-160 потребовала значительного обновления производственной базы.

«В рамках программы на Казанском авиационном заводе было обновлено и модернизировано более 40 процентов оборудования цехов, значительная часть коллектива прошла дополнительную подготовку. Для „Туполева“ воспроизводство Ту-160 — важнейший проект, означающий не только обновление материально-технической базы и восстановление ключевых компетенций, но и выход на новый уровень возможностей проектирования и серийного производства сложнейших и передовых авиационных комплексов», — сообщил управляющий директор «Туполев» Вадим Королев.

 © sun9-85.userapi.com
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/13407273

Ту-160М, Туполев, авиастроение
  • Kolyda Kolyda
    12.01.2217:52:39

    УРА!!! Что еще скажешь? Многолетняя эпопея, а иначе и не назовешь, восстановления производства Ту-160 завершилась первым полетом действительно нового изделия. Теперь будем ожидать стадию прохождения всевозможных испытаний, допуск к серийному производству и т. п. Если судить по темпам запуска серийного производства Ил-76, Су-57 и пр. первая эскадрилья новых машин станет на крыло не так уж и быстро как бы хотелось.

    #1245921
    • Clausson Clausson
      12.01.2220:27:02

      Многолетняя эпопея, а иначе и не назовешь,

      Это уже эпос, а не эпопея. Честно говоря, были очень серьезные сомнения, что смогут быстро. Сколько времени прошло, сколько уничтожено за это время. Огромная часть специалистов состарилась и выбыла, другая выбыла от безнадеги и сейчас занимается совсем другими делами. Не за станки и прочие железяки было страшно. Здесь люди это главное, их опыт, компетенции, на каждом рабочем месте. Это не купить за деньги. И это точно трудовой подвиг.

      #1245934
      • Нет аватара AbrValg
        12.01.2222:01:41

        были очень серьезные сомнения, что смогут быстро

        У меня были сомнения, что вообще смогут. Это как мёртвого воскресить по сложности. Слава богу, смогли.

        #1245941
      • Kolyda Kolyda
        12.01.2223:39:22

        Огромная часть специалистов состарилась и выбыла, другая выбыла от безнадеги и сейчас занимается совсем другими делами

        Да, наше поколение уходит, ушло уже практически. К сожалению, на мой взгляд конечно, такого энтузиазма к работе, к созданию техники, который был у нас полвека назад, у современной молодежи как-то не в почете.

        У меня были сомнения, что вообще смогут. Это как мёртвого воскресить по сложности. Слава богу, смогли.

        Вы правы. Теперь бы серийное производство. Да не так как с Су-57. Сегодня поискал про его выпуск и ничего, секрет как в советские времена.

        #1245949
  • Нет аватара Захарка
    12.01.2218:19:10

    Отличная новость, наконец-то пупсик полетел!    

    P. S. А почему в личном блоге? Уже официально ведь объявили, что полетел, да и фотка споттерская из статьи это подтверждает…

    #1245923
  • Нет аватара Tcheluskin
    12.01.2218:26:00

    Так это построенный на основе одного из остававшихся недостроенных планеров, или вообще с нуля?

    UPD: Погуглил: использовался задел № 901; но он был в меньшей степени готовности (части планера?), чем последние построенные 804 «Петр Дейнекин» в 2018 г., и 805 в сентябре 2021. Ссылки: раз, два, три.

    Отредактировано: Tcheluskin~19:27 12.01.22
    #1245925
    • Clausson Clausson
      12.01.2220:30:12

      Денис Мантуров: «Мы восстановили полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации „М“, с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением. Большую роль в восстановлении производства уникальных самолетов сыграла модернизация Казанского авиационного завода: было обновлено оборудование цехов, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана. Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных».

      ***

      «Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля" - заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

      Отредактировано: Clausson~20:31 12.01.22
      #1245935
      • Нет аватара Tcheluskin
        12.01.2220:34:38

        Ну «полный цикл», включая производство двигателей, технологию сварки крупных титановых элементов планера, авионики и пр., не противоречит использованию каких-то уже имеющихся изготовленных ранее частей планера.

        #1245937
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