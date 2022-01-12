Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

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С аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.

Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.

Ту-160 — самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

Реализация программы модернизации и воспроизводства стратегических ракетоносцев Ту-160 потребовала значительного обновления производственной базы.

«В рамках программы на Казанском авиационном заводе было обновлено и модернизировано более 40 процентов оборудования цехов, значительная часть коллектива прошла дополнительную подготовку. Для „Туполева“ воспроизводство Ту-160 — важнейший проект, означающий не только обновление материально-технической базы и восстановление ключевых компетенций, но и выход на новый уровень возможностей проектирования и серийного производства сложнейших и передовых авиационных комплексов», — сообщил управляющий директор «Туполев» Вадим Королев.

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