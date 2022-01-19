ЕВРАЗ ЗСМК освоил новые рельсы для стран Африки

В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК освоили два вида рельсов — SAR48 и SAR57 с параметрами по Евростандарту ЕN13674-1:2011+А1:2017. Продукция предназначена для железных дорог общего пользования. Поставки новых рельсов в длине от 18 до 60 метров для стран Африки ЕВРАЗ планирует в 2022 году.

Освоение новых рельсов выполнили в соответствии с чертежами компании Transnet — крупнейшего железнодорожного оператора в Южной Африке. Сотрудники калибровочного бюро рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК разработали шаблоны и новую калибровку профилей рельсов. Она предполагает увеличенное количество универсальных калибров и использование отдельно стоящей чистовой универсальной клети.

Новый способ прокатки позволил улучшить геометрию и прямолинейность по всей длине рельсов.

При отработке технологии металлурги опробовали три режима закалки, разработали технологию охлаждения и режим правки рельсов. Новые рельсы изготовлены из стали марки R350LHT с повышенным содержанием хрома. Это влияет на качество термообработки металла, что в свою очередь повышает твердость готовой продукции. Разработанная металлургами ЕВРАЗа технология позволила получить низкие значения остаточных напряжений в подошве рельсов, а полученные значения механических свойств и твердости на поверхности катания и по сечению — значительно превышают требования Евростандарта. Эти характеристики напрямую влияют на эксплуатационную стойкость рельсов.ей РогозинДиректор РЦКО «Сибирь»