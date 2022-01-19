ЕВРАЗ ЗСМК освоил новые рельсы для стран Африки
В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК освоили два вида рельсов — SAR48 и SAR57 с параметрами по Евростандарту ЕN13674-1:2011+А1:2017. Продукция предназначена для железных дорог общего пользования. Поставки новых рельсов в длине от 18 до 60 метров для стран Африки ЕВРАЗ планирует в 2022 году.
Освоение новых рельсов выполнили в соответствии с чертежами компании Transnet — крупнейшего железнодорожного оператора в Южной Африке. Сотрудники калибровочного бюро рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК разработали шаблоны и новую калибровку профилей рельсов. Она предполагает увеличенное количество универсальных калибров и использование отдельно стоящей чистовой универсальной клети.
Новый способ прокатки позволил улучшить геометрию и прямолинейность по всей длине рельсов.
При отработке технологии металлурги опробовали три режима закалки, разработали технологию охлаждения и режим правки рельсов. Новые рельсы изготовлены из стали марки R350LHT с повышенным содержанием хрома. Это влияет на качество термообработки металла, что в свою очередь повышает твердость готовой продукции. Разработанная металлургами ЕВРАЗа технология позволила получить низкие значения остаточных напряжений в подошве рельсов, а полученные значения механических свойств и твердости на поверхности катания и по сечению — значительно превышают требования Евростандарта. Эти характеристики напрямую влияют на эксплуатационную стойкость рельсов.ей РогозинДиректор РЦКО «Сибирь»
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.