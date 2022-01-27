ОДК создала российскую систему автоматического управления двигателем для SSJ-NEW

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха создала систему автоматического управления (САУ) для нового авиационного двигателя ПД-8, которым планируется оснащать пассажирский лайнер SSJ-NEW. Оборудование, контролирующее работу силовой установки, в том числе параметры тяги и расход топлива, собрано на основе 100% российских комплектующих и материалов.

Специалисты пермского предприятия «ОДК-СТАР» выполнили разработку САУ ПД-8 в рекордно короткие сроки — с момента подписания технического задания до сборки первого образца прошло всего полтора года. Начало серийного производства оборудования запланировано на 2023 год после проведения квалификационных работ и получения разрешительных документов.

«Система автоматического управления для двигателя ПД-8, которым будет оснащаться импортозамещенный лайнер SSJ-NEW, будет собираться из полностью отечественных материалов и электронных компонентов. Она обладает высокими показателями ресурса и устойчива к отказам. В январе 2022 г. система завершит доводку и проверку на стендах, после чего будет передана для проведения стендовых испытаний в составе двигателя», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Напомним, что в 2021 году Ростех представил на МАКСе газогенератор ПД-8 — «сердце» двигателя ПД-8. В настоящий момент собраны два экземпляра газогенератора, которые успешно прошли испытания. В рамках испытаний была подтверждена корректная работа узлов, требуемые параметры температуры и давления, соответствие экологическим нормам. Получение сертификата типа на ПД-8 запланировано на 2023 год.

Создание маршевой силовой установки ПД-8 для применения на самолетах SSJ-NEW идет в широкой кооперации предприятий ОДК с использованием опыта создания двигателя ПД-14.