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Авиация

Лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал» совершил первый полёт

©Видео с youtube.com

Сегодня, 30 января 2022 года в Екатеринбурге совершил свой первый полёт лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал».

Самолёт взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полёт проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Управлял судном лётчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев. ЛМС-901 «Байкал» разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом. Он должен заменить устаревшие «кукурузники» Ан-2. Серийный выпуск планируется с 2024 года.

Главный конструктор проекта Вадим Демин отметил, что «Байкал» обладает приличной для своего сегмента крейсерской скоростью — самолёт способен развивать до 300 километров в час. В свою очередь, максимальная дальность полёта, как ожидается, будет достигать трёх тысяч километров, а с полезной нагрузкой до двух тонн — полутора тысяч километров. Министр отметил, что в проекте учтены пожелания регионов и будущих эксплуатантов. В ведомстве уверены, что «Байкал» позволит решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке.
Источник: https://ria.ru/20220130/samolet-177...6FoPf5FbvJ5uYMCN8MHaQH6Sq0M71DMY7So

авиация, ЛМС-901, Байкал, УЗГА
  • Kolyda Kolyda
    30.01.2217:15:01

    В советское время «Аннушка» (терпеть не могу презрительную кличку Ан-2 — «Кукурузник») на Дальнем Востоке была как пригородный автобус. Как-то летел из Комсомольска в Хабаровск, над Троицким пилот из кабинки высунулся и орёт, пытаясь перекричать шум двигателя, — «На выход есть? Нет? Тогда садится не буду!». Смеялись все. В Хабаровске под АН-2 был специальный аэродром — «малый аэропорт», и ремонтное предприятие — завод № 24 ГА.

    Очень бы хотелось чтобы новому самолету досталась бы такая же заслуженная любовь у народа как «Аннушке». Для этого машина должна быть массовой, а не десяток штук выпуска в год.

    А фотографий внутреннего дизайна ЛМС-901 еще нет?

    #1246913
    • Нет аватара mrrhyde
      30.01.2217:18:17

      Есть фото с макс-2021

      #1246914
    • Clausson Clausson
      30.01.2217:36:31

      Салон ниже по высоте — 160 см. В полный рост, как в АН-2 уже не встанешь.

      https://aviation21.ru/wp-content/uploads/2021/07/lms-901_kockpit.jpg

      https://aviation21.ru/wp-content/uploads/2020/11/lms-901_1e-300×300.jpg

      Но! прорабатывается проект долетных электродвигателей на 45 минут полета при неработающем основном. Разработчики уверяют, что в нормальном режиме полета долетные двигатели не будут создавать дополнительного сопротивления.

      https://aviation21.ru/wp-content/uploads/2020/11/dsu_01.jpg

      #1246915
  • Alex M Alex M
    30.01.2218:19:33

    Очень хорошая новость, Ан-2 видел не раз. Интересует, это на него планируют ставить ВК-800 двигатель?

    #1246920
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