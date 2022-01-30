Лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал» совершил первый полёт
©Видео с youtube.com
Сегодня, 30 января 2022 года в Екатеринбурге совершил свой первый полёт лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал».
Самолёт взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полёт проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Управлял судном лётчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев. ЛМС-901 «Байкал» разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом. Он должен заменить устаревшие «кукурузники» Ан-2. Серийный выпуск планируется с 2024 года.
Главный конструктор проекта Вадим Демин отметил, что «Байкал» обладает приличной для своего сегмента крейсерской скоростью — самолёт способен развивать до 300 километров в час. В свою очередь, максимальная дальность полёта, как ожидается, будет достигать трёх тысяч километров, а с полезной нагрузкой до двух тонн — полутора тысяч километров. Министр отметил, что в проекте учтены пожелания регионов и будущих эксплуатантов. В ведомстве уверены, что «Байкал» позволит решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке.
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