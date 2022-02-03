Москва — лучший мегаполис мира по качеству жизни и инфраструктуре
ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни», свидетельствуют предварительные данные рейтинга организации «Индекс процветания городов». Их опубликовали в рамках программы «ООН-Хабитат».
Полная версия появится 31 марта. Москва занимает первое место по показателю развития инфраструктуры с баллом 83,2, тогда как у Лондона — 75,9, а у Парижа — 76,3. Также российская столица лидирует по качеству жизни — 68,3 против 61,59 у британской и 57,16 у французской. В целом в глобальном рейтинге Москва находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира, на первом — Сингапур, а второе место получил канадский Торонто. Для него также учитывались параметры «равенство и интеграция в жизнь общества», «продуктивность экономики», «экологическая устойчивость» и «городское управление и законодательство».
С данными Global Cities Ranking Draft REPORT Feb 2022 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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