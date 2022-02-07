Пролет нового мостового перехода через Волхов в Киришах (Ленинградская область) дошел до русла реки. Стройка идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

НАЦПРОЕКТЫ: новый мост в Киришах — на середине Волхова © lenobl.ru

Железную конструкцию, в которой больше двух тысяч тонн металла, аккуратно двигают вперед гидравлические домкраты. Из-за большого веса пролета, на переднюю его часть надето специальное устройство — аванбек, помогающее строителям четко заводить тяжелый каркас на опоры.

Предполагается к концу марта перейти русло реки и выйти на четвертую опору. Стройка идет со значительным опережением графика. Контрактный срок завершения стройки — 2025 год, однако быстрые темпы работ позволяют ориентироваться на 2023. Заказчиком стройки нового моста выступает «Ленавтодор». Общая стоимость работ составляет почти четыре млрд рублей.

Старый мост через Волхов был возведен 1966 году практически одновременно с основанием современных Киришей. Строительство нового мостового перехода потребовалось из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта. Это — второй мост-гигант, который строится сейчас в Ленинградской области. Первый дорожники возводят в Подпорожье, соединяя город через Свирь.