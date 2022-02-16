Капитальный ремонт участка региональной дороги в Ленобласти вышел на финишную прямую
Капитальный ремонт 11-километрового участка региональной дороги Копорье — Ручьи в Ломоносовском районе Ленинградской области вышел на финишную прямую: готово новое основание для летней укладки асфальта. Стройка ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новая дорога станет удобным путем до старинной крепости в Копорье и обеспечит надежную связь между Ломоносовским и Кингисеппским районами области.
Строительно-монтажные работы на участке дороги стартовали в конце 2020 года. Сейчас на объекте продолжается монтаж локальных очистных сооружений. Новым основанием дороги стала так называемая песочно-щебеночная подушка, на которую осенью прошлого года был частично уложен нижний слой асфальтобетона. В деревне Головкино, попадающей в границы капитального ремонта, обустраиваются тротуары и искусственное освещение.
Крепость Копорье — один из выдающихся памятников древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века, сохранившихся на территории Ленинградской области в первозданном виде. Возникновение крепости уходит корнями далеко вглубь истории России и связано с периодами рождения славянского государства. Это была вторая по значимости (после Ладоги) крепость на северо-западе современной России.
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16.02.2218:20:54
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