Российские компании выпустили новые модели автоцистерн для перевозки жидкостей

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В конце января 2022 года вологодская компания ООО «Вологодские машины», выпускающая автоцистерны, прицеп-цистерны и полуприцеп-цистерны для перевозки и временного хранения пищевых жидкостей, представила новую модель полуприцеп-цистерны для транспортировки молока объемом 24 000 л .

Цистерна, которая разбита на секции, что обеспечивает избегания проблемы смешивания молока, предназначена для его сбора с разных фермерских хозяйств.

В настоящий момент компания освоила выпуск шести моделей двухосных и трехосных полуприцеп-цистерн объемом 14000-20000, 20000-32000, 24000, 26000, 29000, 30000 л.

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В первой половине января 2022 г. завод Граз выпустил новую модель стального трехосного полуприцепа с комбинированной подвеской ППЦС с цистерной объемом 40 м3, который предназначен для работы в тяжелых климатических условиях, а именно при низких температурах.

В настоящий момент компания освоила выпуск 39 моделей стальных трехосных полуприцепов с цистерной объемом 14, 24, 26, 28, 29, 29.6, 30, 31 и 32 кубических метра.

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