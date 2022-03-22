Бугульминское НПО «НТЭС» расширило перечень выпускаемой продукции

Общество ООО НПО «НТЭС» (г. Бугульма, РТ) расширила перечень выпускаемой продукции, представив рынку новый модельный ряд многофункциональной малогабаритной спецтехники — мини-погрузчики под торговой маркой FRONTMEN. Начальная проектная мощность выпуска мини-погрузчиков — около 600 единиц в год. Производство их осуществляется с применением передовых технических решений и лучшего мирового опыта.

Первые образцы мини-погрузчика были представлены широкой публике в августе 2021 года. Они были показаны на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию компании в городе Бугульма. Уже затем первая партия мини-погрузчиков была отгружена их Покупателям в сентябре 2021 года.

Мини-погрузчик FRONTMEN © Фото из открытых источников

Мини-погрузчики успешно применяются в технологиях строительства, сфере ЖКХ, сельском и фермерском хозяйствах, скотоводстве, конноспортивных комплексах и др. Многофункциональность мини-погрузчика обеспечивается различным навесным оборудованием к нему. На сегодняшний день уже разработано более 50 различных типов навесного оборудования.

Для пользования мини-погрузчиком FRONTMEN оператору не нужны никакие разрешительные документы. Мини-погрузчик настолько прост в управлении, что навык работы на нем оператор получает интуитивно за очень короткий промежуток времени. Смена навесного оборудования на мини-погрузчике требует всего несколько минут и эта операция выполняется одним человеком.

Мини-погрузчик FRONTMEN © Фото из открытых источников

«Сегодня я с гордостью заявляю, что выбор этого продукта и освоение его производства было правильным шагом в политике нашей компании. Такая диверсификация позволила перераспределить ресурсы на новое направление, тем самым снизив влияние кризиса в нефтяной сфере. Важно сказать и о локализации технологии производства мини-погрузчика. Большую долю комплектующих в составе мини-погрузчика общество производит на собственных производственных мощностях, что является серьезным шагом к импортозамещению», — прокомментировал Ушков Петр Владимирович, директор завода ООО НПО «НТЭС».

Мини-погрузчики FRONTMEN обладают рядом преимуществ перед другой аналогичной техникой. Его компактные размеры позволяют преодолевать узкие дверные проемы, бортовой поворот дает возможность развернуться практически в одной точке, а гидравлическая система позволяет плавно с филигранной точностью управлять стрелой и навесным оборудованием.

Модели 220 и 320 © Фото из открытых источников

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность от 11,7 (8,7) л. с. (кВт)

Топливо — Бензин, А-92, А-95

Привод — Полный

Максимальная скорость до 6 км/ч

Подача гидронасоса от 23,5 л/мин.

Давление в гидравлической системе 190 атм.

Грузоподъемность от 220 кг

Вырывное усилие от 697 кг

Масса шасси от 500 кг

Габариты шасси на стандартных шинах (Д x Ш x В) от 1556×740×1180 мм

Приобрести мини-погрузчик FRONTMEN могут как физические, так и юридические лица. По всем вопросам обращайтесь по указанным контактам:

Телефоны: +7 (85594) 6 37 00, +7 (917) 269 3332, +7 (917) 270 0140

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