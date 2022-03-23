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Вектор — контрактный производитель металлических корпусов из города Александров. Экскурсия по заводу

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/WG2U2sdUj3Y
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WG2U2sdUj3Y

электроника, производство, контрактное производство электроники, Вектор
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