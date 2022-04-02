«ТЯЖМАШ» поставил три радиально-осевые гидротурбины для ГЭС «Сарапуйо»
В Эквадоре сдается в эксплуатацию один из ключевых объектов грандиозного гидроэнергетического комплекса «Тоачи Пилатон» — ГЭС «Сарапуйо». Для нее «ТЯЖМАШ» поставил три радиально-осевые гидротурбины.
Последний месяц усилия специалистов были сосредоточены на подготовительной работе: наладке автоматического включения и синхронизации гидроагрегатов ГЭС со станции оператора. В результате окончательных испытаний оборудование успешно проработало без перерыва 72 часа.
Вместе с тем заказчику передаются и другие объекты, по которым «ТЯЖМАШ» уже закончил работу, — водозабор «Пилатон», машинный зал ГЭС «Сарапуйо», подстанции «Сарапуйо» и «Айюрикин».
Остальные сооружения будущего каскада ГЭС тоже не остаются без внимания. На ГЭС «Айюрикин» финиширует установка гидромеханического оборудования для гидроагрегатов №№ 1 и 2, одновременно монтажники приступили к проверке оборудования гидроагрегата № 3. В здании ГЭС и на одноименной подстанции закончен монтаж трех силовых трансформаторов и прокладывается высоковольтный кабель 230 кВ. А в машинном зале станции к испытаниям готовится комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией. На плотине «Тоачи» скоро завершится монтаж гидромеханического и электрического оборудования.
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