В Пермском крае начался выпуск новой линейки бытового газового оборудования

© gazprom-bs.ru

На предприятии АО «Газпром бытовые системы» в Чайковском (Пермский край) состоялась презентация новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники. В линейке оборудования представлено более 20 моделей. Особое внимание уделено комплектующим, обеспечены многофункциональность, надежность и удобство в эксплуатации. Запланированный объём производства новой линейки в 2022 году — более 40 000 единиц стационарных плит, варочных поверхностей и духовых шкафов.

© metalinfo.ru

С учетом важности вопросов безопасности использования газа в быту тестовая эксплуатация новой линейки проводилась при участии сотрудников газораспределительных организаций. Продукция полностью соответствует требованиям и стандартам технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Объем реализации основного ассортимента предприятием в Чайковском — более 400 тыс. в год стационарных плит и встраиваемой техники, а новой линейки — 40 тыс.

Дочерняя компания ПАО «Газпром» из Чайковского планирует с привлечением займа Фонда развития промышленности за счет роботизации и автоматизации технологических процессов на 59% увеличить выпуск бытовой техники: встраиваемых духовых шкафов, электрических и газовых варочных панелей под брендом Darina.

Благодаря этому, мощность производства возрастет до 650 тыс. единиц. Реализация проекта, направленного на импортозамещение, позволит увеличить долю отечественной продукции в данном сегменте и создать 52 высокопроизводительных рабочих места. Общий бюджет проекта составляет 1 млрд руб., из которых 495 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

https://www.met.../ru/news/135948