В Пермском крае начался выпуск новой линейки бытового газового оборудования
На предприятии АО «Газпром бытовые системы» в Чайковском (Пермский край) состоялась презентация новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники. В линейке оборудования представлено более 20 моделей. Особое внимание уделено комплектующим, обеспечены многофункциональность, надежность и удобство в эксплуатации. Запланированный объём производства новой линейки в 2022 году — более 40 000 единиц стационарных плит, варочных поверхностей и духовых шкафов.
С учетом важности вопросов безопасности использования газа в быту тестовая эксплуатация новой линейки проводилась при участии сотрудников газораспределительных организаций. Продукция полностью соответствует требованиям и стандартам технического обслуживания внутридомового газового оборудования.
Объем реализации основного ассортимента предприятием в Чайковском — более 400 тыс. в год стационарных плит и встраиваемой техники, а новой линейки — 40 тыс.
Дочерняя компания ПАО «Газпром» из Чайковского планирует с привлечением займа Фонда развития промышленности за счет роботизации и автоматизации технологических процессов на 59% увеличить выпуск бытовой техники: встраиваемых духовых шкафов, электрических и газовых варочных панелей под брендом Darina.
Благодаря этому, мощность производства возрастет до 650 тыс. единиц. Реализация проекта, направленного на импортозамещение, позволит увеличить долю отечественной продукции в данном сегменте и создать 52 высокопроизводительных рабочих места. Общий бюджет проекта составляет 1 млрд руб., из которых 495 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
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