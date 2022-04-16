Компания «ЧЕТРА» изготовила новую модель бульдозера ЧЕТРА Т30.03
Как сообщила пресс-служба ООО «ЧЕТРА», в апреле 2022 года заводом «Промтрактор» был изготовлен, прошел лабораторно-полигонные испытания испытание и отгружен заказчику для проведения ресурсных испытаний новый 52-тонный бульдозер третьего поколения ЧЕТРА Т30.03. с двигателем мощностью 502 л.с.
Новая модель бульдозера предназначена для замены первого и второго поколения бульдозеров ЧЕТРА Т25, а также для импортозамещения на российском рынке бульдозеров Komatsu и Caterpillar.
По сравнению с предшествующими моделями бульдозеров ЧЕТРА Т25, в новой модели увеличена мощность двигателя с 446 л.с. до 502 л.с., а также установлена трансмиссия собственного производства с двухпоточным блокируемым одноступенчатым гидротрансформатором.
Планируется, что в 2023 году линейку выпускаемых компанией бульдозеров пополнят новые модели ЧЕТРА Т45, Т50.
Ранее заводом был освоен выпуск семи моделей бульдозеров с двигателями ЯМЗ и Cummins :
Маломощные Т9, Т11 (номинальной мощностью от 121 кВт), используемые преимущественно для городского и дорожного строительства.
Среднемощные Т15, Т20, Т25 (номинальной мощностью от 184 кВт), применяемые в нефтегазовом, промышленном, гидротехническом и дорожном строительстве, лесном хозяйстве, мелиорации и горнодобывающей отрасли.
Высокомощные Т35, Т40 (номинальной мощностью до 485 кВт) с отвалом повышенной емкости, используемые для тяжелых землеройных и вскрышных работ, в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов для золото- и алмазодобывающей промышленности.
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