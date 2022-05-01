Обзор: в феврале 2022 года в России открылось 6 новых производств
В феврале 2022 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 6 новых производств с затратами на строительство более 100 млн рублей, из них 2 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей каждое.
Общий известный объём инвестиций в запущенные предприятия оценивается в 5,5 млрд рублей (по 2 производствам объём вложений неизвестен).
Рост промышленного производства за февраль 2022 года составил 6,3%, в том числе перерабатывающая промышленность 6,9%.
В Улан-Удэ запустили домостроительный комбинат
3 февраля в Улан-Удэ начал работу домостроительный комбинат ООО «Бургражданстрой» по производству панелей для строительства многоквартирных домов. В рамках крупного инвестиционного проекта предусмотрено также строительство жилья объёмом не менее 1025 тыс.кв.м. к 2031 году с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Улан-Удэнский домостроительный комбинат — единственный в Бурятии завод по производству железобетонных панелей для строительства жилых домов, как индивидуальных, так и многоквартирных. Всего здесь планируется трудоустройство не менее 182 человек.
Новый завод по производству косметики открылся в подмосковном Протвино
В подмосковном Протвино открылся завод по производству косметики. За полтора года построен производственно-складское помещение площадью 9 350 квадратных метров. Инвестиции в проект составили 400 млн рублей.
Внутри комплекса располагаются линии по приготовлению, розливу и упаковке продукции и склад для хранения сырья и готовой продукции. Там же есть и офис. На заводе смогут работать 52 человека.
Компания «Аравия» выпускает косметику по направлениям: SPA-шугаринг, уход до и после депиляции, уход за лицом, коррекция фигуры, уход за телом, SPA-маникюр, SPA-педикюр, парафинотерапия.
Ростех запустил в Нижнем Новгороде производство специализированного автотранспорта
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех открыл в Нижнем Новгороде собственное производство автотранспорта для нужд медицинских бригад скорой помощи, полиции, а также для людей с ограниченными возможностями. В 2022 году предприятие планирует выпустить около 6000 полностью укомплектованных спецтехникой автомобилей.
На территории площадью более 11 тыс. квадратных метров расположены 15 цехов для выполнения полного технологического цикла создания автомобиля — металлообработки (лазерной резки и сгибания), токарных и фрезерных работ, изготовления деталей кузова из композитных материалов, кузовной сварки и прочих. Отдельные площади выделены под создание сопутствующего оборудования, «начинки» для транспортных средств медицинского и специального назначения.
В Нижегородской области запустили производство геотекстиля
15 февраля Группа компаний GeoSM запустило новое производство высокопрочного нетканого материала — геотекстиля — в рабочем посёлке Ильиногорск Нижегородской области.
Инвестиции в проект составили 160 млн рублей.
Мощности производства позволяют выпускать до 4 380 тонн продукции в год. Геотекстиль используется в дорожном строительстве, для защиты дренажных труб, при прокладке нефте- и газопроводов. Продукцию планируется реализовывать на территории России и в странах ближнего зарубежья.
На новом производстве создано 60 рабочих мест. В дальнейшем планируется увеличение штата работников на 20 человек ежегодно, сообщили в региональном правительстве.
В Ленинградской области запущено производство лакокрасочных материалов
16 февраля в посёлке Янино Всеволожского района Ленинградской области открыто лакокрасочное производства ООО «Терминал Янино». Производство было перенесено сюда из Санкт-Петербурга.
Мощность производственного комплекса, в составе которого завод по производству порошковых красок и химический завод жидких лакокрасочных материалов, составит до 25 тысяч тонн продукции в год.
Там будут производить порошковые лакокрасочные материалы, алкидные и модифицированные лаки, отвердители различного назначения, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные лакокрасочные материалы.
Объём инвестиций в создание нового предприятия на территории Ленинградской области составил более 2 млрд рублей. На производстве созданы 240 рабочих мест.
В Приморье запустили третью очередь завода по производству домокомплектов
В Приморском крае в ТОР «Надеждинская» состоялся запуск третьей очереди завода «ДСК Приморье», который производит железобетонные изделия. Благодаря запуску нового оборудования мощность завода увеличится в семь раз.
Из изделий самого современного на Дальнем Востоке ЖБИ-завода строят жилье и административные здания в Приморье, Магаданской области, Хабаровском крае.
Выпуск продукции с учетом введения третьей очереди позволит строить 150 тыс. квадратных метров жилья к 2023 году. Помимо роста мощностей завода на нём расширится и штат сотрудников. Вместо текущих 240 на предприятии смогут работать 700 человек.
Инвестиции в завод составили 2,9 млрд рублей.
Итого за февраль 2022 года открыто:
6 новых производств:
— из них 2 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (4,9 млрд рублей)
— общий объём объявленных инвестиций 5,5 млрд рублей
— по 2 объектам объём инвестиций не сообщается
По отраслям:
— Производство строительных материалов — 3
— Химическая промышленность — 1
— Машиностроение — 1
— Косметика — 1
По источникам инвестиций:
— российский капитал — 6
— иностранный — 0
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