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Дорожное строительство

Завершился ремонт трассы Соколово — Мариенбург

Дорога обновлена целиком: заменено асфальтовое покрытие, укреплены обочины, поставлены новые знаки и нанесена разметка. Ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» занял чуть больше месяца.

 © gatchina24.ru

Это — второй завершенный дорожный ремонт по нацпроекту в области за лето. Первым стало обновление Приморского шоссе от Попово до Выборга.

Мариенбург (народное название — «Мадрид») — исторический район Гатчины.
Источник: https://gatchina24.ru/news/2022/06/27/news_28063.html

Ленинградская область, дорожное строительство
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