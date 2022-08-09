Сосново с хорошими дорогами

Оба въезда в самый крупный поселок Приозерского района Ленинградской области отремонтированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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Речь идет про подъезд к Сосново со стороны федеральной трассы А-121 «Сортавала» и участок трассы на въезде в поселок со стороны Орехово, который переходит в Вокзальную улицу. Тут обновлено около трех километров: дорожники уложили новое покрытие, поставили знаки, нанесли разметку и укрепили обочины.

Учитывая плотность движения, которое летом возрастает многократно, большая часть работ проводилась в ночь. В общей сложности ремонт занял меньше месяца.

Здесь был использован усиленный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования. Такая смесь создается индивидуально под каждую дорогу с учетом интенсивности движения и климатических особенностей. Каменный наполнитель и битумное вяжущее подбираются специально, чтобы лучше противостоять образованию колейности за счет меньшего реагирования на динамические нагрузки.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области в этом году ремонтируется порядка 180 километров региональных магистралей.