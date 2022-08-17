Дорога на Лодейное Поле связала три района Ленобласти

В Ленобласти завершили дорожный ремонт трассы Лодейное Поле — Будогощь. Обновленная дорога соединила сразу три района 47 региона — Лодейнопольский, Киришский и Тихвинский.

© 47channel.ru

На участке одной из самых протяженных трасс региона уложили новый асфальт, укрепили обочины, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки. Новая дорога появилась на участке около поворота на деревню Тервеничи.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Теперь туристы смогут с комфортом добираться до Покрово-Тервенического женского монастыря.

© 47channel.ru