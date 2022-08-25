Обновленный по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» участок трассы от границы с Санкт-Петербургом до КАДа официально введен в эксплуатацию.

Львиная доля работ была выполнена еще в начале июля: дорожники работали по ночам, чтобы максимально не доставлять неудобств автомобилистам, которых в день здесь проезжает свыше десяти тысяч. Срок работ был предельно сжатым и синхронизировался с дорожными работами на территории Санкт-Петербурга и КАДе.

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Почти на километре магистрали был уложен усиленный асфальт, состав которого специально подобран таким образом, чтобы максимально противостоять образованию колеи. В августе была нанесена разметка и установлены новые павильоны для ожидания общественного транспорта.

Колтушское шоссе — значимая региональная трасса Ленинградской области, связывающая Янино, Колтуши и Всеволожск с Санкт-Петербургом. Помимо выполненного ремонта, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идет реконструкция участка магистрали на участке от КАДа до поворота на Суоранды, где дорожники строят 4 полосы проезда, вместо старых двух. Совсем недавно была заключен контракт на дальнейшую реконструкцию шоссе от Суоранды через Колтуши до перекрестка на Воейково.