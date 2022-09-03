Почти 100 километров региональных трасс обновила Ленобласть к 1 сентября
Ко Дню знаний область отремонтировала почти сто километров региональных трасс, ведущих к школам, детским садикам и центрам дополнительного образования. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Речь идет о 14 участках региональных магистралей во Всеволожском, Гатчинском, Выборгском, Ломоносовском, Кингисеппском, Лужском и Приозерском районах. Самый длинный из них — обновленный участок Красносельского шоссе от Романовки до Павловска через Коммунар, протяженность которого составляет около 17 километров. Самый небольшой — четырехкилометровый отрезок трассы Лужицы — Первое Мая, проходящий через деревню Выбье.
«Ленавтодор» также настоятельно советует родителям позаботится о том, чтобы у детей на одежде и школьных рюкзаках были световозвращающие элементы: катафоты, значки или полоски. В темное время суток это в значительной мере сокращает вероятность дорожно-транспортных пришествий: водитель видит пешехода с отражателем со 150 метров, а при движении с дальним светом — уже на расстоянии почти 400 метров.
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году Ленинградская область обновляет порядка 180 километров региональных трасc.
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