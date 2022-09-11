Последний участок Северо-Восточной хорды в Москве открыт для движения

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Состоялась церемония открытия движение автомобилей по последнему участку Северо-Восточной хорды (СВХ) — между Дмитровским шоссе и Сельскохозяйственной улицей. Теперь можно проехать в бессветофорном режиме от развязки МКАД с М-11 до Косинской развязки на МКАД, через которую в перспективе можно будет выехать на трассу М-12 «Москва-Казань».

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Всего в Москве, напомним, три хорды — юго-восточная, северо-западная и северо-восточная. Последние две недавно были объединены в единый проект под названием Московский скоростной диаметр (МСД). Его строительство планируется завершить в 2023 году. Проезд по МСД планируется сделать платным для транзитного транспорта.

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Трасса соединяет между собой крупные автомобильные магистрали города — МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также позволяет выехать на 15 крупных московских улиц — Фестивальную, Сельскохозяйственную, Березовую аллею, в 3-й Нижнелихоборский проезд, на улицы Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, Юности, Паперника и другие.

Основной участок МСД проходит по 26 районам города с населением более 2,5 миллиона человек. По оценкам, среднее время в пути для жителей прилегающих районов снизится на 20 процентов при поездках на городском транспорте и 17 процентов при поездках личных автомобилях.

В настоящее время ведется соединение основного участка МСД со строящейся федеральной трассой М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Работы планируется завершить до конца 2023 года.

Южный участок МСД — Юго-Восточная хорда — протяженностью основного хода около 28 километров пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.

Создание МСД завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы — новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.

Для миллионов автолюбителей Московский скоростной диаметр будет означать более быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут, а на некоторых маршрутах — до 85 минут.

На МСД также организуют несколько маршрутов наземного городского транспорта.

Предполагается, что благодаря перераспределению транспортных потоков нагрузка на отдельные сегменты Садового кольца, ТТК и МКАД снизится до 30 процентов, улучшится транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево, Домодедово, вокзала Восточный и других важных объектов городской инфраструктуры. Ожидается, что вредные выбросы в атмосферу от автотранспорта уменьшатся на 20 процентов.

Московский скоростной диаметр предназначен в первую очередь для поездок жителей Москвы и Московской области. Для транзитного проезда через столичный регион автомобилистам рекомендуется по-прежнему использовать Центральную кольцевую автодорогу.

Кроме того, на МСД введут полный запрет на проезд грузовиков, за исключением имеющих пропуск для проезда по Москве.