НПО «Винт» освоило серийное производство движительно-рулевых колонок

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Головной филиал НПО «Винт» Центра судоремонта «Звёздочка» освоил серийное производство движительно-рулевых колонок ДРК1200М. Первый полный комплект оборудования отгружен для Невского судостроительного-судоремонтного завода.

Технические характеристики и показатели надёжности движительно-рулевых колонок ДРК1200М не только не уступают, но по отдельным параметрам превосходят показатели аналогичного оборудования зарубежных производителей. Колонки будут установлены на строящийся сухогруз проекта RSD59.

«Изделие разработано с учётом мирового опыта производства винто-рулевых колонок и является функциональным аналогом одного из самых известных иностранных производителей. Сделано это специально, для того чтобы в будущем иметь возможность агрегатной замены иностранных колонок на отечественные», — рассказал генеральный директор ЦПС «ОСК-Движение» Александр Наволоцкий.

Испытания движительно-рулевых колонок ДРК1200М проходили на заводе в специальном опытовом бассейне. Проверка работоспособности оборудования велась суммарно более 90 часов на различных режимах. Испытания прошли штатно, согласно их программе и методике. Проведение полного цикла натурных испытаний в дальнейшем уменьшает объем проверок непосредственно на судне — заказчик получает испытанную машину, сертифицированную Российским морским регистром судоходства. Установка ДРК1200М на суда существующих проектов, в том числе RSD59, не потребует корректировки проектной документации, а также дополнительных технологических затрат со стороны заводов-строителей.

В ходе работ над проектом предприятием проведена оптимизация конструкции колонок ДРК1200М и подруливающих устройств под серийное производство, что позволяет конкурировать с другими производителями пропульсивных установок на рынке судостроения.