Предприятие ОДК ввело в эксплуатацию новый испытательный стенд
Новый испытательный стенд, разработанный конструкторами московского производственного комплекса «Салют», введён в эксплуатацию в МКБ «Горизонт». Оборудование почти вдвое сократит время испытаний турбонасосных агрегатов, сообщает пресс-служба Ростеха.
Новый испытательный стенд имитирует работу агрегата в реальных условиях. Он полностью автоматизирован, оснащен программным обеспечением отечественного производства. Система управления агрегатом работает по цифровым протоколам, что в совокупности позволяет производить испытания в круглосуточном режиме.
«Особенностью работ по испытаниям агрегата является необходимость проводить очень большое количество однотипных циклов испытаний. В случае положительного результата следующая партия изделия может отгружаться заказчику. На нашем новом стенде мы планируем их проводить за 20 дней, что позволит сократить срок испытаний почти в два раза», — отметил директор филиала Объединенной двигателестроительной корпорации МКБ «Горизонт» Олег Кужель.
На стенде используется система воздушного охлаждения, которая обеспечивает работу агрегата в требуемом диапазоне температур.
«Разработка стенда осуществлена силами конструкторских подразделений производственного комплекса „Салют“ АО „ОДК“, который вот уже 15 лет является серийным изготовителем агрегата. В кратчайшие сроки конструкторские службы предприятия подготовили техническое задание на создание стенда, разработали его схему, вариант размещения на площадке филиала, выпустили конструкторскую документацию», — рассказал руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов.
На следующий год запланирована модернизация стенда под турбонасосный агрегат с повышенной производительностью, что потребует внесения изменений как в сам стенд, так и в систему его управления.
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