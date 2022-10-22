В Свердловской области открыли движение по четырехполосному участку Тюменского тракта

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Уралуправтодор 20 октября ввел в эксплуатацию участок трассы Р-351 Екатеринбург-Тюмень, которая станет логическим продолжением маршрута Москва — Казань — Екатеринбург. Со 188 километра по 215 километр трасса стала четырехполосной, и встречные потоки были разделены.

«Участок, на котором мы сегодня открываем движение для транспорта, находился в двухполосном исполнении. Наши подрядчики провели колоссальную работу, довели его до четырех полос. По центру сделано металлическое барьерное ограждение, которое предотвратит столкновение встречных потоков. На этом участке построены три разворотных петли, которые минимизируют перепробег для жителей населенных пунктов, прилегающих к этому участку», — рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков.

Он напомнил, что трасса станет продолжением коридора Казань — Екатеринбург. Поэтому до 2025 года ее планируется сделать четырехполосной на всем протяжении.

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За два года дорожники расширили существующее земляное полотно и водопропускные трубы, заменили дорожную одежду с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Строители реконструировали мосты через Сугатку и Юрмыч, теперь они выдержат современные нагрузки. Кроме того, построили два надземных пешеходных перехода: возле деревни Сугат и деревни Чупина. Напомним, в прошлом году губернатор Евгений Куйвашев, осматривая ход дорожных работ, попросил Уралуправтодор учесть мнение местных жителей и организовать дополнительные пешеходные переходы и разворотные петли.

Ранее на Тюменском тракте до четырех полос расширили участок с разделением встречных потоков на обходе Камышлова. Там установили информационное табло, построили три разворотные петли с освещением, увеличили габарит проезда на трёх мостах: через Пышму, Мостовку и Камышловку, на двух путепроводах через железную дорогу и построили надземный пешеходный переход в деревне Бутырки.

Также в прошлом году в эксплуатацию после капитального ремонта был введён 25-километровый участок Тюменского тракта с 215 километра до 240 километра. На этом участке отремонтировали и расширили пять мостов, устроили четыре разворотных петли и установили три надземных пешеходных переходах возле населенных пунктов.

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Напомним, что Президент России летом поручил в рамках развития транспортного коридора «Запад-Восток» продлить скоростную трассу М-12 до Тюмени. Цель — вывести трассу на границу с Казахстаном в рамках коридора Европа — Западный Китай.

«Это очень важная дорога для региона и его жителей. Территория может полноценно развиваться только тогда, когда полностью решён вопрос с транспортной доступностью. Появление такого мощного коридора — это всегда импульс развитию экономики региона», — отмечал губернатор.

Как рассказали в Уралуправтодоре, в настоящее время получено положительное заключение Главгосэкспертизы и готовятся госконтракты на строительство обходов Белоярского и Богдановича. В ходе реконструкции будет устроено шесть транспортных развязок, 11 разворотных петель, 26 мостовых сооружений, в том числе пять надземных пешеходных переходов. Работы на объекте планируется завершить в 2024 году.