АСКОН выпустил полную линейку продуктов КОМПАС-3D v21

Компания АСКОН представила новую, 21-ю версию линейки своего флагманского продукта — КОМПАС-3D v21.

Выпущены коммерческие продукты: КОМПАС-3D v21, КОМПАС-График v21, КОМПАС Строитель v21 и приложения к ним. Выпущена домашняя версия КОМПАС-3D v21 Home и бесплатная версия для студентов и школьников КОМПАС-3D v21 Учебная версия.

КОМПАС-3D — это импортонезависимая российская система автоматизированного проектирования (САПР), построенная на собственном геометрическом ядре C3D, в которой работают более 100 000 профессиональных инженеров во всех отраслях промышленности.

© ascon.ru

КОМПАС-3D v21 и ее приложения создавались в соответствии с дорожной картой АСКОН, 75% новинок реализованы по предложениям пользователей. Новая версия получила функциональный прирост в области трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, листового и поверхностного моделирования, обмена данными с другими CAD-системами, приложений для проектирования в различных отраслях промышленности. В общей сложности 21-я версия содержит более 100 функциональных изменений.Отдельное направление работы — совместимость с отечественными операционными системами семейства Linux. В КОМПАС-3D v21 совместимость с Linux обеспечивается с помощью специально адаптированного программного продукта WINE@Etersoft (входит в Реестр российского ПО) компании «Этерсофт».

Новая версия также умеет напрямую читать форматы практически всех популярных CAD-систем без необходимости их предварительной конвертации, в том числе при вставке импортированных компонентов в сборку КОМПАС-3D.

Ключевые новинки версии

Трехмерное моделирование в целом: надписи, таблицы и технические требования в графической области 3D-модели, вставка подсборки в сборку в виде сборочной единицы или «россыпью», взаимное перемещение компонентов сборок любого уровня, задание диапазона возможного изменения расстояния между объектами, масштабирование трехмерных кривых и тел с разными коэффициентами по осям, автоматическое масштабирование эскиза по первому размеру.

Диапазон значений сопряжения «На расстоянии» © kompas.ru

Моделирование поверхностей: новые способы построения линейчатых поверхностей и кривых конического сечения, кривая с высоким порядком гладкости и плавным изменением кривизны («Метасплайн»), поверхность конического сечения минимального напряжения, цветовая карта кривизны поверхности.

Новые способы построения линейчатых поверхностей © kompas.ru

Импорт/экспорт: импорт моделей формата OBJ, импорт «фасетных» моделей (STL, JT, OBJ) в виде полигонального объекта, импорт таблиц из формата DXF/DWG в объект «таблица КОМПАС-3D», чтение атрибутов из файлов формата JT, возможность сохранения настроек экспорта (STL, JT, STEP) и импорта (JT, STEP).

Чтение атрибутов формата JT © kompas.ru

Улучшение команд и процессов: Фаска, Скругление, Поверхность по сети кривых, Продление поверхности, Проверка непрерывности, Булева операция, Массивы операций, Отверстие/вырез в листовом теле, Панель состава изделия, работа с шаблонами документов, работа с параметрическими ограничениями в эскизах и графических документах.

Повышение удобства работы с ограничениями © kompas.ru

Приложения для машиностроительного проектирования: построение трубопровода в сборке без создания файла на диске, установка штуцеров и бонок в процессе построения трубопровода, построение книц с фланцами и торцевых книц в металлоконструкциях, импорт металлоконструкций из Aveva, новый механизм обозначения сварных швов в модели, проверка свариваемости, преобразование швов в тела.

Новинки приложения для обозначения сварных швов © kompas.ru

Приложения для строительного проектирования: механизм комплектации для включения в спецификацию дополнительных изделий и материалов (защитных покрытий, крепежа, красок, клеммников, расходных материалов и т. д. ), создание протяжных коробок и внесение их в кабельно-трубный журнал, динамические маркеры трасс.

Динамический маркер © kompas.ru

Видеопрезентация КОМПАС-3D v21:

©Видео с youtube.com

Подробное текстовое описание новинок:

https://habr.co...on/blog/693942/

Скачайте бесплатно пробную 30-дневную версию КОМПАС-3D v21 и попробуйте ее в действии: kompas.ru/kompas-3d/download.