Филиал ПАО «Россети» повысил надежность ключевого центра питания Саратовской области

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Волги завершил ремонт трансформатора на подстанции 220 кВ «Возрождение». В результате повышена надежность электроснабжения потребителей Хвалынского района Саратовской области с населением порядка 22 тыс. человек, включая ключевого промышленного потребителя — завода низковольтной аппаратуры ООО «Электрофидер».

В ходе работ выполнена замена высоковольтного ввода 220 кВ, проведена проверка активной части трансформатора, регенерация трансформаторного масла, замена резиновых уплотнений, системы охлаждения. После ремонта и испытаний трансформатор включен под рабочую нагрузку.

Подстанция 220 кВ «Возрождение», установленной мощностью 54 МВА, обеспечивает электроэнергией Хвалынский район Саратовской области. От ее стабильной работы зависит энергоснабжение населения, социальной инфраструктуры и курортного комплекса «Хвалынск». Основной промышленный потребитель подстанции — завод ООО «Электрофидер». Электроснабжение завода осуществляется с подстанции «Возрождение» напрямую.