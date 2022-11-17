Новости дорожного хозяйства

© blagoveshchensk-gid.ru

На строящемся мосту через Оку на трассе М-12 начался монтаж вантовой системы

Мост через Оку — единственный вантовый мост на строящейся дороге М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Он свяжет берега Владимирской и Нижегородской области в районе города Мурома. Протяженность сооружения — 1377,6 м с вантовым центральным пролетом длиной 254 м. В его возведении задействовано 1100 человек и более 100 единиц техники. Работы идут круглосуточно.

© blagoveshchensk-gid.ru

https://www.btsmost.ru/press/news/2022/10/17/na-strojashhemsja-mostu-cherez-oku-na-trasse-m-12-nachalsja-montazh-vantovoj-sistemy.html

В Благовещенске начался очередной этап строительства Зейского моста

© blagoveshchensk-gid.ru

Компания «Бамтоннельстрой-Мост» приступила к устройству плиты проезжей части нового моста и бетонированию.

Надежный транспортный канал

Мост связывает город с населенными пунктами, которые находятся по другую сторону реки. Раньше сообщение через реку Зею осуществлялось посредством парома — зимой по льду.

Первый мост построили в 1981 году, и он все эти годы простоял без ремонта. Движение несколько раз закрывалось из-за соображений безопасности. Варианты строительства нового моста рассматривались не раз, и только в 2020 году началось возведение объекта.

Автомобильное движение по новому мосту будет организовано по одной полосе в каждую сторону. Общая протяженность мостового перехода — 9013 м, из которых 1932 м — непосредственно мост через реку Зею. Мостовой переход представляет собой 26 опор, вантовую систему, подходы на правом и левом берегах и две автомобильные развязки.

Предусмотренный лимит стоимости подрядных работ составляет 18,9 млрд рублей. Перед подрядчиком поставлена задача реализовать проект за 30 месяцев. В компании говорят, что на объекте работает уникальный персонал: большая часть штата возводила первый автодорожный трансграничный мост между Россией и Китаем через реку Амур.

© blagoveshchensk-gid.ru

Таким образом жители и предприниматели региона скоро получат удобную и надежную транспортную артерию. Новый мост планируется сдать к 2024 году. Ожидается, что он на 60% разгрузит старый. При этом нынешний мост сохранят — в нем есть потребность.

«После ввода в эксплуатацию нового перехода, старый будет отремонтирован» — обещает глава региона.