«Ново-Вятка» нарастила темп производства насосов более чем на 30%

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Предприятие «Ново-Вятка» Госкорпорации Ростех нарастило темп производства шестеренных насосов в рамках участия в нацпроекте «Производительность труда». В результате совместной работы с Федеральным центром компетенций (ФЦК) предприятию удалось сократить срок производства продукции на 32% и увеличить выработку на одного сотрудника на 24%, сообщает пресс-служба Ростеха.

Сотрудники «Ново-Вятки» прошли обучающий курс на тему бережливого производства. Благодаря применению принципов системы 5С и производственного анализа предприятию удалось повысить свои показатели. Среди технологических улучшений, которые показали себя наиболее эффективно, — установка ленточного конвейера для подачи материала с улицы и короба для обдувки промытых шестерен сжатым воздухом.

Кроме того, в рамках проекта здесь отремонтированы производственные помещения цеха и прилегающие дворовые территории, организованы места хранения с применением маркировки, улучшены условия работы персонала и стандартизированы рабочие места. Учитывая положительный эффект, предприятие продолжает проект по обучению сотрудников методам бережливого производства.