Началась серийная сборка автомобилей «Москвич»

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На заводе «Москвич» стартовало производство первых автомобилей, передает корреспондент Autonews.ru, который присутствовал на запуске. Первыми с конвейра сошли модели «Москвич 3».

В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года

Согласно названным ранее планам мэрии, до конца года с конвейера сойдут 600 кроссоверов «Москвич», треть из них получит электрическую силовую установку — это электрические модели будут называться «Москвич 3е».

Ранее автозавод «Москвич» получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на два автомобиля. Переднеприводные автомобили с ДВС должны получить 1,6-литровые «атмосферник» мощностью 109 л.с. Также в гамму моторов вошли 1,5-литровый двигатель с отдачей 150 л.с. Оба агрегата работают совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.В Минпромторге эту информацию подтвердили. По данным ведомства, кроссовер «Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Нм), в пару к нему предложат автоматическую трансмиссию CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.Также клиентам предложат электрическую версию кроссовера под названием «Москвич 3». Такой автомобиль получит электромотор мощностью 68 л.с. Запас хода у машины — 410 км.