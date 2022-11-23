Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Началась серийная сборка автомобилей «Москвич»

 © moslenta.ru

На заводе «Москвич» стартовало производство первых автомобилей, передает корреспондент Autonews.ru, который присутствовал на запуске. Первыми с конвейра сошли модели «Москвич 3».

В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года

Согласно названным ранее планам мэрии, до конца года с конвейера сойдут 600 кроссоверов «Москвич», треть из них получит электрическую силовую установку — это электрические модели будут называться «Москвич 3е».

Ранее автозавод «Москвич» получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на два автомобиля. Переднеприводные автомобили с ДВС должны получить 1,6-литровые «атмосферник» мощностью 109 л.с. Также в гамму моторов вошли 1,5-литровый двигатель с отдачей 150 л.с. Оба агрегата работают совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.В Минпромторге эту информацию подтвердили. По данным ведомства, кроссовер «Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Нм), в пару к нему предложат автоматическую трансмиссию CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.Также клиентам предложат электрическую версию кроссовера под названием «Москвич 3». Такой автомобиль получит электромотор мощностью 68 л.с. Запас хода у машины — 410 км.
Источник: https://www.autonews.ru/news/637db6f69a7947cd1d7d9898

Москва, автомобили, электромообили
  • Нет аватара termometrix
    23.11.2213:21:23

    Красавцы «Москвич»!   

    #1255999
  • DimaMarkin Маркин DimaMarkin Маркин
    23.11.2213:42:20

    Молодцы китайцы, уже и москвичи стали делать.

    #1256001
    • Нет аватара termometrix
      23.11.2213:53:09

      Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года

      #1256004
      • DimaMarkin Маркин DimaMarkin Маркин
        23.11.2213:56:31

        Это всё пыль в глаза, как было всё китайское, так и будет, тем более электромобили.

        #1256005
        • Нет аватара termometrix
          23.11.2216:42:35

          Но западные, японские и корейские автомобили, которые до недавнего времени производились в России тоже не были полностью российскими.Доля иностранных комплектующих, конструкции и готовых иностранных платформ также была достаточно высока.По этой причине полное восстановление отрасли является весьма сложная задача.Имейте в виду,во всем мире автомобили производятся на основе широкой и глубокой кооперации между отдельными проектировщиками и изготовителями узлов и систем автомобиля,никто не производит все самостоятельно-это невозможно чисто технически и невыгодно экономически.Современные автомобили это сложные многоуровневые системы, и в то же время их приходится выпускать в огромных количествах, непосильная задача для отдельно взятой страны в любой точке мира.

          Отредактировано: termometrix~16:46 23.11.22
          #1256017
        • Clausson Clausson
          23.11.2217:15:43

          Это всё пыль в глаза

          Вот не помню у Роберта Лутца в книге или у Якокки есть воспоминания о визите на Тойоту где те собирали ныне общеизвестный «Land Cruiser», а на самом деле практически точную копию трофейного Willys причем пиратскую копию (Тойота, в отличие от других японских компаний не покупала лицензию Willys и как бы всё делали сами). Но так вот там был эпизод о том как один рабочий делал отверстие в бензобаке, а другой это отверстие следом запаивал. На удивленный вопрос автора книги, японцы отвели его в подсобку где лежал разобранный до винтика Willys MB и в том числе пробитый, видимо пулей, бензобак, который впоследствии заклепали в мастерской. Но японцы сочли, что надо делать именно так.

          Это к вопросу кто где был и кто кем стал.

          А электромобили (личные) в наших условия — в топку.

          #1256018
          • Нет аватара termometrix
            23.11.2218:14:44

            Совершенно верно.И в начале Тойота и другие японские производители полностью копировали английские и американские модели.Сначала качество и надежность японских автомобилей были крайне низкими,что совершенно нормально для зарождающегося автопрома.Впоследствии японские автомобили стали именем нарицательным за высокое качество и надежность сборки.Достаточно вспомнить знаменитые японские системы организации и автоматизации производства,такие как Кайдзен например.Такая же история и метаморфозы и у южнокорейского автопрома, а теперь еще и у китайского, который все больше развивается и двигается вперед.

            Отредактировано: termometrix~18:20 23.11.22
            #1256022
            • Нет аватара Stranniks
              23.11.2218:35:43

              Да что ж вы в этот Кайдзен и Сигмы то упёрлись! А где была Тойота, когда советский Институт труда разрабатывал методики по оптимизации работы, начиная от организации рабочего места, заканчивая отдельно взятым инструментом вплоть до того как его держать!

              Но книжек об этом не заметно, а про «новомодные» Тойоты прожужжали всем все уши.

              #1256024
    • Nelton Nelton
      23.11.2213:57:07

      В том, что это пока крупноузловая сборка китайского JAC, нет ничего зазорного.

      Переход на мелкоузловую и локализацию компонентов уже проходили, 2й раз этот путь пройти будет проще и быстрее.

      А вот бренд лично меня смущает.

      Любое новое нейтральное название было бы лучше.

      Но это лично моя т.з., сформированная в период, когда любая иномарка считалась круче любого советского а/м, а среди советских а/м — москвич котировался выше запорожца, но ниже жигулей.

      #1256006
      • DimaMarkin Маркин DimaMarkin Маркин
        23.11.2216:38:32

        Хитрое слово придумали для пипла — локализация! Только вот локализация — это всё те же китайские и какие либо ещё, но не российские, компоненты, производящиеся на территории России. Ничего общего с независимостью страны это всё не имеет.

        Отредактировано: DimaMarkin Маркин~16:43 23.11.22
        #1256016
        • Clausson Clausson
          23.11.2217:20:52

          Есть импорт и есть локализация и не надо их смешивать.

          Локализация сейчас делится, как мне известно, на три уровня.

          1) Полностью изготовленные в России (включая все предыдущие переделы и компоненты)

          2) Изготовленные в России и российских компонентов которые имели отдельные импортные составляющие.

          3) Изготовленные в России из импортных компонентов.

          Отредактировано: Clausson~17:22 23.11.22
          #1256019
      • Нет аватара Stranniks
        23.11.2218:37:43

        А просто надо параллельно провести красивую PR-акцию о достижениях Москвича в свое время, когда ему давали работать. А ведь в начале 90х у него было столько интересных наработок вместе с НАМИ… но помогли, как и ЗИЛу, передав Н.Челнам их новую разработку.

        #1256025
  • Нет аватара termometrix
    23.11.2213:52:06

    Конечно, мы ожидаем возвращения зарубежных производителей, западных, японских и корейских автогигантов с максимальной локализацией производства в России.

    #1256003
  • Clausson Clausson
    23.11.2217:36:50

    Откровенно говоря… не до жиру пока, ребята.

    Надо рабочие места вернуть и вернуть их быстро. Да и производство автомобилей восстановить.

    Но очень надеюсь, что эта схема временная.

    У нас достаточно умов. У нас достаточно технологий. У нас достаточно рабочих рук.

    Нужен только хороший, болеющий за дело руководитель и сейчас еще требуется поддержка. Нужен свой Москвич. В конце-то-концов старый добрый кузов Simca-1308 (Москвич 2141) может быть актуальный до сих пор. Платформа Симки была очень удачная, а для своего времени вообще революционная. А это основные расходы при создании автомобиля. Подшаманить экстерьер и интерьер до современного уровня не большая проблема. Насытить современными и производимыми у нас комплектующими тоже не проблема, купить недостающее в Китае и Иране вообще не проблема.

    Дайте задание и денег «НАМИ» - они точно сделают отличный новый Москвич.

    #1256021
    • Нет аватара termometrix
      23.11.2218:18:41

      Дайте задание и денег «НАМИ» — они точно сделают отличный новый Москвич.

      Согласен полностью.

      #1256023
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,