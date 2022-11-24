«Русагро» впервые отправила в Китай поезд с бутилированным подсолнечным маслом

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«Русагро» впервые отправила в Китай целый поезд бутилированного подсолнечного масла под брендами «Щедрое лето», «Я люблю готовить», BONISSIMO, «Лето красно», сообщили пресс-служба компании. Дочерняя компания «Русагро» в Китае Hangzhou Rusagro осуществит продвижение подсолнечного масла на полки ведущих торговых сетей, в интернет-магазины топовых маркетплейсов, также оно будет отгружено крупнейшим дистрибьюторам Китая.

Благодаря отправке груза по железной дороге время доставки сократится в три раза и обеспечит лучшую сохранность груза. «Этот поезд не только большой шаг в развитии экспортного направления „Русагро.масло“, но и существенный вклад компании в государственную программу развития агроэкспорта, в увеличение товарооборота между двумя странами», — отметила пресс-служба «Русагро».

Гендиректор масложирового бизнеса компании Владимир Александров, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что «Русагро» рассматривает КНР как одного из ключевых партнеров. «В дальнейшем такие отправки будут регулярными и позволят расширить спрос китайского потребителя на российскую продукцию», — считает он.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что поставки подсолнечного масла из России идут лучше, чем в прошлом году, однако основная масса экспортируется сырым наливом, а не в бутылках. «Специфика поставок бутилированного масла, во-первых, в том, что оно отправляется сразу под брендом. Это прямой доступ в розницу, а значит, компании придется пройти ряд препятствий местного контроля», — прокомментировал эксперт. По его словам, в прошлом сезоне существенный объем подсолнечного масла был не вывезен. В текущем сезоне есть запасы, урожай неплохой, но экспортировать нужно больше, чем в прошлом году, что сейчас и наблюдается, добавил Петриченко.

«Русагро» является ведущим производителем сырого подсолнечного масла и потребительского маргарина, а также вторым крупнейшим производителем промышленных жиров и майонеза в России. В 2020 году общая мощность группы по производству промышленных жиров составила около 400 тыс. т в год, потребительской продукции — 660 тыс. т в год, включая 300 тыс. т бутилированного масла, 280 тыс. т майонеза и соусов на его основе и 80 тыс. т потребительского маргарина и спредов, говорится в годовом отчете компании.