МНПЗ построил новый терминал для отгрузки топлива

Строительство нового терминала является частью программы модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода. С начала модернизации завод уже на 80% обновил технологическое оборудование и на 75% снизил воздействие на окружающую среду.

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Эффективность и экологичность процессов отгрузки топлива через железнодорожный транспорт повысится. Установка позволит одновременно наполнять четыре железнодорожные цистерны. Планируемый объем загрузки — 108 вагонов-цистерн в сутки. Вагоны перемещаются при помощи автоматизированного тягового устройства, которое поможет отказаться от использования маневровых тепловозов, а также сократить потребление ресурсов и воздействие на окружающую среду.

Установка полностью герметична и оборудована устройством улавливания испарений, что исключает попадание паров нефтепродуктов в атмосферу. Точность при наполнении цистерн обеспечивает автоматическая система взвешивания. Терминал также оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты.

Новый терминал заменит действующую сейчас установку прошлого поколения, которая будет демонтирована.