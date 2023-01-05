Итоги спущенных на воду в 2022 году корабликов.

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1. Спущен на воду атомный подводный крейсер «Император Александр III"⚡

2. Спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада"⚡

3. Спущен на воду ракетный корабль «Наро-Фоминск» проекта 21631 («Буян-М»)⚡

4. Спущен на воду краболов проекта CCa 5712LS «Капитан Егоров»

5.6. Спущены на воду два танкера типа «Афрамакс» «Океанский проспект» и «Академик Губкин"⚡⚡

7. Спущен на воду четвёртый крупнейший в мире атомный ледокол «Якутия» проекта 22220⚡

8. Спущен на воду новейший морской тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит»

9. Спущен на воду краболов-процессор проекта ССа 5712P «Капитан Манжолин»

10. Спущен на воду Корвет «Ретивый» проекта 20380

11. Спущено на воду краболовное судно «Капитан»

12. Спущен на воду бускир-толкач проекта 112ПК.

13. Спущено на воду краболовное судно «Дмитрий Коноплев»

14. Спущен на воду головной траулер проекта GM 3.02 «Солигорск»

15. Спущено на воду краболовное судно проекта CCa5712LS «Сергей Приходько»

16. Спущен на воду пятый серийный траулер-процессор «Капитан Тузов»

17. Спущен на воду пограничный сторожевой корабль ледового класса «Пурга» проекта 23550⚡

18. Спущен на воду ярусолова-процессора «Гандвик-2» проекта MT1112XL

19. Спущен на воду краболов «Капитан Хазан»

20. 21. 22. 23. 24 Спущены на воду пять сухогрузов проекта RSD59 на заводе Красное Сормово⚡

25. Спущена на воду морская баржа проекта RDB 66.68М

26. Спущен на воду головной краболов-процессор «Вайгач» проекта КСП01

27. 28. 29. 30. Спущены на воду в Нижегородской области четыре обстановочных теплохода проекта 3052

31. Спущено на воду новейшее скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор — 2020»

32. Спущен на воду четвёртый траулер-процессор проекта 170701 «Капитан Брейхман»

33. Спущено на воду краболовное судно «Омолон» проекта 03141

34. Спущен на воду восьмой пограничный патрульный корабль проекта 22120

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Спущены на воду семь СПК «Валдай 45Р»

42. Спущен на воду головной краболов «Капитан Александров» проекта CCa 5712LS

43. Спущен на воду первое речной электробус от верфи Emperium

44. Спущено на воду гидрографическое судно «Яков Лапушкин»

45. Спущен на воду атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» с ракетами «Булава"⚡

46. Спущено на воду второе скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор 120р»

47. Спущен на воду многоцелевой атомный подводный крейсер «Красноярск» проекта 885М («Ясень-М»)⚡

48. 49. Спущены на воду два противодиверсионных катера проекта 21980 «Грачонок»

А так же какое-то несчётное количество мелких судёнышек, буксирчиков и катеров.

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