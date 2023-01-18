«ПК Транспортные системы» показала уникальный трамвай «Невский»
Сегодня на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого состоялась презентация новой модели трамвая производства компании «ПК Транспортные системы», разработанного специально для Санкт-Петербурга с учетом особенностей городской инфраструктуры.
Двухкабинный трехсекционный низкопольный трамвай модели 71-932 «Невский» создан по техническому заданию СПб ГУП «Горэлектротранс». В ближайшее время первый состав этой модели будет передан заказчику, а к осени текущего года Петербург получит еще 37 таких вагонов.
Трамваи модели 71-932 «Невский» закуплены Комитетом по транспорту в прошлом году в рамках реализации «Горэлектротрансом» масштабной программы развития городского электрического транспорта «Сохраняя историю, движемся в будущее». Всего по контракту с «ПК Транспортные системы» Петербург получит 38 вагонов этой модели. Они будут работать на маршруте № 30, введенном Комитетом для транспортного обслуживания пассажиров на период ремонта станции метро «Ладожская».
Трамвай «Невский» отличается оригинальным дизайном: узкие горизонтальные линии ходовых огней доминируют в общей композиции, а модульная светотехника расположена в нижней части экстерьера.
По уровню комфорта трамвай может легко соперничать с личным автомобилем - просторный салон с панорамным остеклением, 52 эргономичных сидячих места, усовершенствованная система климат-контроля, 7 USB-розеток, мультимедийные информационные комплексы. На просторной накопительной площадке можно комфортно разместиться с детской коляской, а для велосипеда есть специальный кронштейн. У входных дверей установлены подогреваемые зоны, чтобы в холодное время года не было наледи при входе в салон. На дверях предусмотрены светодиодные сигнальные линии, горящие зелёным и красным цветом при, соответственно, открытии и закрытии дверей и срабатывающие одновременно со звуковым сигналом. Общая пассажировместимость «Невского» — 205 человек.
Трамвай адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть кнопка вызова водителя, аппарель для доступа в салон, также работает система «безопасный город».
Интерьер выполнен с применением алюминиевых сплавов, что значительно снижает пожарную нагрузку трамвая, поскольку в отличие от пластика алюминий не горит.
С технической стороны трамвай отличает повышенная энергоэффективность: за счет установки более мощных гелевых аккумуляторов запас автономного хода увеличился до 3-х км при полной нагрузке салона пассажирами (ранее 1 км). Поэтому в случае обрыва контактной сети, трамвай сможет продолжить работу на линии. Также предусмотрено место для установки ионистеров (системы накопления энергии).
Также производитель уделяет особое вниманию комфорту водителя. В кабине установлено эргономичное кресло, а все наиболее часто используемые кнопки вынесены на подлокотник. Вся информация о техническом состоянии трамвая, а также данные с видеокамер вынесены на обновленный пульт. В трамвае появился датчик дождя, обеспечивающей автоматический режим работы стеклоочистителей. Установлена система активной помощи водителю (автопилот), которая в случае внештатных ситуаций призвана исключить человеческий фактор.
Кроме того, для помощи водителю и повышения безопасности движения установлены — система кругового обзора вагона, интегрирована система автоматического стрелочного перевода, система мобильного рабочего места на планшете для связи с диспетчером. Также у водителя теперь есть бесключевой доступ в вагон при помощи магнитной карты и установлены USB-розетки.
Система пассивной безопасности, установленная на трамвае, снижает риск травмирования пассажиров и водителя в случае ДТП. Сила удара равномерно распределяется по кузову.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге эксплуатируются 113 трамваев и 87 троллейбусов, произведенных компанией «ПК Транспортные системы».
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18.01.2318:28:26