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Транспорт и логистика

Первое в России электрическое такси запустили в Нижнем Новгороде

 © avatars.dzeninfra.ru

31 января в Нижнем Новгороде заработали первые электротакси. Всего для города закупили 180 автомобилей. Используются автомобили «Эволют-про» липецкого «Моторинвеста».

В июне прошлого года «Оператор электродвижения» (дочерняя компания «Роснано») заключила соглашение с правительством Нижегородской области. В городе начали устанавливать зарядную инфраструктуру, сейчас она включает 44 станции.

 © avatars.dzeninfra.ru

По словам гендиректора компании Алексея Тихонова, запуск такси и создание городской инфраструктуры для электромобилей в сумме обошлись 750 миллионов рублей. 250 миллионов из них было потрачено на обустройство сети зарядок.

Сообщение подготовлено совместно с камрадом Лес.

Фото — https://dzen.ru...9kDKNAsT1sbyBqj

Источник: https://www.nn.ru/text/transport/2023/01/31/72020615/

электротранспорт, Нижегородская область
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