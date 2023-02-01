Первое в России электрическое такси запустили в Нижнем Новгороде

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31 января в Нижнем Новгороде заработали первые электротакси. Всего для города закупили 180 автомобилей. Используются автомобили «Эволют-про» липецкого «Моторинвеста».

В июне прошлого года «Оператор электродвижения» (дочерняя компания «Роснано») заключила соглашение с правительством Нижегородской области. В городе начали устанавливать зарядную инфраструктуру, сейчас она включает 44 станции.

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По словам гендиректора компании Алексея Тихонова, запуск такси и создание городской инфраструктуры для электромобилей в сумме обошлись 750 миллионов рублей. 250 миллионов из них было потрачено на обустройство сети зарядок.

Сообщение подготовлено совместно с камрадом Лес.

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