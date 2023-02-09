Первая в 2023 году угольная лава запущена в Макеевке ДНР

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Свыше ста тысяч тонн угля планируют добыть на макеевской шахте из нового очистного забоя, который был запущен в работу 9 февраля.

«В Макеевке 9 февраля на угледобывающем предприятии ООО „Горняк-95“ введен в эксплуатацию новый очистной забой. 8 южная лава пласта k-3 нижний стала первой запущенной в 2023 году в Республике. Представители выехавшей на-гора государственной комиссии, осуществляющей приемку очистного забоя, отметили, что лава смонтирована в полном соответствии с промышленной безопасностью, противоаварийная защита в норме. Она принята с оценкой „отлично“», — заявили в ведомстве.

© gorlovka-news.ru

Отмечается, что длина очистного забоя составляет 150 метров, а глубина — 500-550 метров. Планируется, что в среднем в месяц шахтеры смогут добывать из этой лавы 4500 тонн высококачественного коксующегося угля, а всего запасы «черного золота» оцениваются в 105 000 тонн. Также известно, что очистной забой оборудован выемочным комбайном «Кировец» и скребковым конвейером СК-38.

Предыдущая выработка на шахте «Горняк-95» была введена в эксплуатацию в августе прошлого года. Ее запасы оценивались специалистами в 120 тысяч тонн угля марки К.

Шахта «Горняк-95» ведет историю с 1900 года. За этот период семь раз меняла название: «Берестовский уклон», «Италия», «Красный Горняк», им. Кагановича, «Октябрьская», «Центральная». Неоднократно была реорганизована. Современное наименование получила в 1995 году после передачи имущества шахты в аренду частному предприятию. В октябре 2018-го была утверждена программа развития шахты, в рамках которой предполагалось увеличение объемов угледобычи и создание дополнительных рабочих мест. В 2021 году в рамках реализации программы там было открыто сразу три лавы. На шахте добывают угли марок К и ОС, основными потребителями которых является коксохимическая промышленность.

© gorlovka-news.ru

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