ГТЛК завершила поставку 390 автобусов в Санкт-Петербург

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) завершила поставку перевозчикам Санкт-Петербурга партии из 390 автобусов VOLGABUS-5270, работающих на природном газе (КПГ и СПГ).

«Зеленая» техника поставлялась ГТЛК по проекту в рамках городской транспортной реформы. Современный общественный транспорт, работающий на природном газе, повышает комфорт и скорость передвижения горожан по Северной столице и способствует улучшению экологической обстановки в мегаполисе. Благодаря конструктивным особенностям, низкому полу автобусы отлично походят для использования маломобильными пассажирами и семьями с детьми.

ГТЛК ориентирована на развитие газомоторного рынка в России. Компания обеспечивает загрузку производственных мощностей российских предприятий и всячески содействует обновлению и расширению городских парков пассажирской техники. Использование транспорта, работающего на газомоторном топливе, содействует снижению углеродного следа, уменьшению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу.