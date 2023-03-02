Крупнейшее производство трубчатых радиаторов запустили в Оренбургской области при поддержке ФРП

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Компания «РИФАР» открыла новый цех и организовала серийное производство стальных трубчатых радиаторов для офиса и дома под торговой маркой Tubog. Ранее более половины радиаторов этого типа в Россию поставляли из Германии и других европейских стран.

Инвестиции в создание нового цеха превысили 1 млрд рублей, из которых 420 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

«Благодаря займу ФРП в Оренбургской области открыто самое современное на сегодняшний момент крупносерийное производство отечественных трубчатых радиаторов. Это позволит нам занять до трети российского рынка, потеснив импортных производителей. Стальные трубчатые радиаторы — новое, но очень значимое для нас направление. Более 190 стандартных цветовых решений и более 6000 их оттенков, большой размерный ряд делают их эстетически привлекательными для использования в дизайн-проектах жилых и общественных помещений. При этом цена наших радиаторов на 10-12% ниже импортных аналогов», — заверил генеральный директор АО «РИФАР» Александр Пеньков.

Российский рынок трубчатых радиаторов, по данным компании, оценивается примерно в 180-200 тысяч штук в год. В 2022 году 57% рынка было занято зарубежными производителями, в основном из Германии, Италии, Чехии и Финляндии. После выхода на полную мощность «РИФАР» планирует выпускать до 800 тысяч секций или 66 тысяч готовых стальных трубчатых радиаторов в год и стать крупнейшим производителем в России с долей рынка порядка 33%.

С привлечением займа ФРП предприятие закупило современное оборудование для нового цеха, в котором создано 128 рабочих мест. В основном здесь работают технологи, операторы автоматических линий, окрасочно-сушильных агрегатов, испытатели на герметичность и контролеры качества.

Радиаторы Tubog изготавливают из специального отечественного типа стали, разработанного совместно «РИФАР» и «Северсталью». Она имеет повышенную стойкость к коррозии.

Стальные трубчатые радиаторы доступны в крупнейших оптовых компаниях-поставщиках систем отопления, на офлайн- и онлайн-полках лидеров рынка строительно-отделочных материалов в России, например, в «Леруа Мерлен» и «Всеинструменты.ру».

https://rifar.ru/