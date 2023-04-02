Все три SSJ-New на одной фото
Вести Хабаровск опубликовали видео из цеха окончательной сборки КнААЗ, где видны сразу три новейших полностью отечественных лайнера SSJ-New в высокой степени готовности.
Это говорит о том, что работа над организацией производства локализованного отечественного лайнера идет полным ходом. Первый борт уже под током, и в ближайшее время ожидается его первый полет.
Источник: https://dzen.ru/a/ZCbTVRoxIRoa4TQM
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02.04.2320:11:19