Все три SSJ-New на одной фото

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Вести Хабаровск опубликовали видео из цеха окончательной сборки КнААЗ, где видны сразу три новейших полностью отечественных лайнера SSJ-New в высокой степени готовности.

Это говорит о том, что работа над организацией производства локализованного отечественного лайнера идет полным ходом. Первый борт уже под током, и в ближайшее время ожидается его первый полет.