Удоканский ГМК начал холодный пуск оборудования

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6 апреля в корпусе крупного дробления строящегося комбината успешно проведены испытания основного оборудования — электродвигателя гирационной дробильной установки. Корпус крупного дробления обеспечивает измельчение руды, поступающей с карьера Западный, с него начинается производственная цепочка в рамках уникальной технологической схемы производства меди. Гирационная дробильная установка отличается высоким уровнем производительности и способна перерабатывать до 4 тысяч тонн руды в час.

По словам гендиректора компании Алексея Ящука, в ближайшее время начнутся холодные испытания самой гирационной дробильной установки.

Он также отметил, что строительная готовность основных корпусов технологического комплекса — обогатительной фабрики и гидрометаллургического завода на сегодня превышает 95%.

Ранее были проведены испытания металлосепаратора и гидромолота в корпусе крупного дробления ГМК, сгустителя № 1 сульфидного концентрата, рудного конвейера мельницы полусамоизмельчения, питателей конвейера на складе крупного долбления, оборудования на целом ряде других производственных объектов. Также стартовали пуско-наладочные работы на котельной. Объект находится на завершающей стадии строительства, также как прирельсовая база (железнодорожные пути и транспортно-складской комплекс) и межплощадочные тепловые сети.

На ГМК «Удокан» построены и введены в эксплуатацию все объекты энергетической инфраструктуры и водозабор.

На месторождении уже добыто 3 млн тонн медной руды.

«Удоканская медь», резидент ТОР «Забайкалье», строит горно-металлургический комбинат по добыче и переработке медной руды производственной мощностью до 15 млн тонн в год. Конечной продукцией станет катодная медь и сульфидный концентрат — 135 тысяч тонн меди в год. Объем инвестиций оценивается в 112,5 млрд рублей. Суммарная перерабатывающая мощность первой и второй очереди комбината составит около 40 млн тонн руды в год. Затраты на вторую очередь составят около 289 млрд рублей.

Удоканское месторождение меди является крупнейшим неразработанным месторождением в России и третьим по величине в мире. Его ресурсы JORC — 26,7 млн тонн меди с содержанием в руде 1%. Содержаться также запасы серебра. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.

Фото — https://udokanc...ss-center/2915/