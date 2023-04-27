Спущено на воду обстановочное судно «Александр Оглоблин»
25 апреля в Иркутской области в филиале Администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей состоялся спуск на воду обстановочного судна «Александр Оглоблин» проекта 3052.
По данным Росморречфлота, это уже шестое судно проекта 3052, построенное по заказу ФКУ «Речводпуть» для администраций водных бассейнов. Серия строится в рамках контракта с ООО «МТ-Групп» (группа компаний «Морская техника») на четырех верфях в разных регионах страны. Всего должны быть сданы 10 судов проекта 3052.
Разработчиком проекта является «ГЦКБ Речфлота». Длина судна составляет 35,6 м, ширина — 6,5 м, осадка — 1,4 м, мощность главных двигателей — 2×220 кВт, экипаж — 10 человек, автономность — 6 суток.
Источник: https://vk.com/wall-166596029_230764
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