В Московской области завершена модернизация производства фотополимеров

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Компания «Харц лабс» реализовала в подмосковных Мытищах проект по модернизации производственно-лабораторного комплекса, который позволит компании, специализирующейся на разработке и изготовлении фотополимеров для 3D-печати, расширить свои исследовательские и производственные мощности.

Инвестиции компании в проект составили почти 200 млн руб.: на приобретение здания для размещения производственного комплекса направлено 120 млн руб. и ещё 75 млн руб. — на его ремонт и оснащение. В рамках проекта создано 20 новых рабочих мест.

«Новый комплекс, площадь которого составляет 1,5 тыс. м2, позволяет проводить исследования, ежегодно выпускать до 100 тыс. кг продукции и осуществлять контроль её качества. Сегодня в нашей линейке — индустриальные, стоматологические и модельные фотополимерные смолы. Реализованный проект позволит нам не только совершенствовать уже созданные материалы, но и разрабатывать новые», — рассказал технический директор ООО «ХАРЦ Лабс» Александр Юрасов.

Проект по модернизации стартовал в 2022 году. Решение о расширении мощностей было принято в связи с растущим спросом на продукцию «ХАРЦ Лабс» в России и за рубежом. Компания является резидентом «Сколково», её производственные мощности размещены в подмосковных Мытищах.

По итогам 2022 года компания HARZ Labs увеличила производство фотополимеров на 68%.

HARZ Labs была основана в Москве в 2017 году после проведения 5 лет исследований в области химии полимеров. Компания предлагает широкий ассортимент продукции для DLP/LCD, SLA и других технологий 3D-печати. Собственный научно-производственный комплекс в России позволяет производить полимеры для различных сфер применения и разрабатывать инновационные материалы.

Одной из недавних разработок компании стал фотополимер, который используется для печати временных коронок и мостов длительного ношения. Благодаря его свойствам он может быть использован и для других ортопедических конструкций, где нужна прочность и износостойкость.

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