Новая производственная линия заработала на фабрике Маломырского рудника в Амурской области

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Золотодобывающее предприятие расположено в Селемджинском районе, в 40 км от посёлка Стойба.

Маломырское месторождение содержит преимущественно упорные руды, содержание в которых драгоценного металла невелико. Для того, чтобы извлечь из них золото, на линии флотации руду обогащают, превращая в концентрат, затем перерабатывают в автоклавной установке. Уникальной технологией обладают немногие компании в мире, ГК «Атлас Майнинг» — в их числе.

Первая очередь строительства с двумя флотационными линиями на Маломыре была введена в эксплуатацию в 2018 году. Две линии позволяют переработать в концентрат 3,6 миллиона тонн руды. С развитием производства, увеличением объемов добычи руды и вовлечением в переработку смешанных руд появилась необходимость в еще одной флотационной линии, строительство которой началось в мае 2020 года. Пандемия коронавируса и логистические ограничения внесли коррективы в сроки работ по проекту, но, несмотря на все сложности, линия была подготовлена к запуску всего за три года.

Третья линия флотации позволит перерабатывать 2,24 миллиона тонн руды в год и увеличит производственную мощность предприятия в полтора раза.

«Сегодняшнее событие для компании — знаковый шаг, который говорит о том, что, несмотря на ковид и все ограничения — мы можем реализовывать большие проекты. Технологический запуск третьей линии флотации позволит продлить „срок жизни“ месторождения за счёт вовлечения дополнительных запасов руды с меньшими содержаниями золота. Мы продлеваем работу предприятия на долгие годы вперед, а значит, сохраняем стабильные рабочие места и возможность дальше вносить свой вклад в развитие региона, поддержку социальных проектов в Амурской области. Я надеюсь, что это не последний пуск нового производства в ближайшие три года. У нас большая перспективная программа. Мы вкладываемся в развитие Маломыра и всех остальных наших рудников. И я уверен, что перед компанией, перед рудником, перед областью у нас стабильное и успешное будущее», — сказал генеральный директор ГК «Атлас Майнинг» Фёдор Кирсанов.

Открытие новой производственной линии позволит трудоустроить 124 человека. Вместе с расширением производства на руднике проводится большая работа по улучшению бытовых условий для сотрудников. С начала года здесь построили два новых общежития для работников и оборудовали современный тренажерный зал.

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