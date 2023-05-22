Электрическая уборочная машина нового поколения «Апис2»

© Фото из открытых источников

«Апис2» — это второе поколение коммунальных электрических машин, созданных и произведенных полностью в России компанией «Конкордия». Качество исполнения и производительность данной модели сравнимы с зарубежными аналогами, такими как Bucher Citycat 2020. Инженеры решили объединить новую модель с уже имеющейся техникой, используемой коммунальными службами, чтобы облегчить ее интеграцию. Если у управляющей компании уже есть тракторы МТЗ-320, то всё навесное оборудование от них можно использовать на «Апис2». Эта модель заряжается от обычной розетки, что означает, что компаниям не нужно тратить миллионы на энергетическую инфраструктуру.

«Апис2» имеет уникальные преимущества, которые могут стать новым стандартом в отрасли. Так, для воды и реагента используются баки из высококачественной стали, благодаря чему техника быстро и эффективно убирает наледь с дорог. Новый уборочный электромобиль способен работать в течение полной рабочей смены без дозаряда. Но при необходимости возможна дозарядка в течение дня и быстрая дозарядка, благодаря литиевым батареям от российского производителя АО «Энергия». Таким образом, рабочая смена может быть продлена с 8 до 10-12 часов.

В комплектацию «Апис2» входит солнечная панель на крыше, которая позволяет существенно экономить электричество. Подобное решение «Конкордия» уже использовала в электробусах для Северного речного вокзала в Москве. Также в базовую комплектацию входит отсутствие шума и хорошее настроение.

«Конкордия» совместно с Московским Политехом проектируют версию электромобиля в беспилотном варианте. Это позволит обслуживать территорию более качественно и в срок. В случае нештатной ситуации предусмотрено дистанционное подключение оператора и управление в ручном режиме. Внедрение этой технологии стартует уже в 2024 году.

Технические особенности «АПИС2»:

1) Гидравлическое управление рабочими органами

2) Баки для воды из качественной нержавейки, возможно использование с агрессивными средами

3) Полная совместимость с семейством навесного оборудования от МТЗ

4) Вал отбора мощности есть и спереди, и сазди

5) Передняя балка со смывом под давлением до 10 АТМ / зимой отвал со снегоотбрасывателем

6) Бортовой интерфейс выведен на планшет

7) Литиевая тяговая АКБ от АО «Энергия» и вспомогательные АКБ с зарядкой от солнечной панели на крыше

8) Дополнительные ходовые фары сверху, большая площадь остекления кабины для лучшего обзора

9) Совокупный объём возможных к установке баков до 640 литров

«Апис2» уже в продаже! Цена по запросу.

© Фото из открытых источников