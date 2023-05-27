Цементный завод реконструирован в подмосковном Воскресенске
Завод по производству цемента компании «Цементум» реконструировали в подмосковном Воскресенске, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Производство не функционировало с 2016 года. Сейчас там установили новое обеспыливающее и газоочистное оборудование, построили крытый клинкерный склад и разработали систему замкнутого водооборота цеха помола цемента.
Мощность завода составляет 1 млн тонн цемента в год. Предприятие входит в тройку крупнейших производителей цемента в России.
Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей.
Российская компания «Цементум» появилась в результате решения международной компании Holcim об уходе с российского рынка и передаче российских активов локальному менеджменту в декабре 2022 года. На территории Подмосковья у компании два цементных завода — в Воскресенске и Коломне.
Всего с начала 2023 года в Подмосковье начали строить и реконструировать 26 производственных объектов — заводов, цехов и промышленно-складских комплексов.
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28.05.2310:59:52