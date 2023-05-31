В Тюменской области появились новые промышленные предприятия

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Недавно стало известно о появлении новых промышленных производств в Ишиме. Завод «ФлексПром» выпускает сетку из пластиковых отходов, а предприятие «ИНДОРС» производит межкомнатные двери. Новые предприятия — хороший пример того, как малый и средний бизнес, опираясь на собственные силы и поддержку власти, возрождает промышленное производство в небольших городах и сельских районах Тюменской области.

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Завод «ФлексПром» выпускает сетку из пластиковых отходов, это очень нужное и полезное дело. Здесь создано 137 рабочих мест, могли бы трудоустроить еще больше. Сейчас подыскивают кадры. Свою продукцию завод продает не только в России, но и в Беларуси и Казахстане.

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Предприятие «ИНДОРС» выпускает межкомнатные двери. Здесь трудятся 67 человек. Значительная часть оборудования — отечественное. Мощность — 5 тысяч изделий в месяц. Продукция идёт в различные регионы страны и экспортируется в Казахстан. Прорабатывается логистика поставок в Югру и на Ямал.

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На заводе запустили линейку щитовых дверей и начали изготовление дверей стеновых и в эмали. Второй цех ишимская компания «Индорс» планирует запустить к концу текущего года, что позволит выйти на выпуск 10-12 тысяч дверей в месяц. В создание производства инвестировано 60 миллионов собственных средств.

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Сегодня на выпуске дверей заняты 70 человек. Это и инвестиции в экономику города, новые рабочие места, и увеличение налогооблагаемой базы.

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