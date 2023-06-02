На стройплощадку Курской АЭС-2 доставлен третий парогенератор реакторной установки ВВЭР-ТОИ

Парогенератор № 3, предназначенный для второго энергоблока Курской АЭС-2, доставлен на строительную площадку.

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Крупногабаритное оборудование преодолело 1500 километров речным путем от Цимлянского водохранилища до города Семилуки Воронежской области, затем еще более 300 км по автодороге до города Курчатова и далее до площадки Курской АЭС-2.

«Парогенератор — теплообменный аппарат, часть реакторной установки. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора. Парогенераторы относятся к основному оборудованию первого контура АЭС. Первый контур включает в себя также реактор, главные циркуляционные насосы, главный циркуляционный трубопровод, компенсатор давления», — рассказал исполняющий обязанности директора Курской АЭС.

© www.rosenergoatom.ru

Два парогенератора для энергоблока № 2 уже стоят на площадке тяжеловесов. Они доставлены в конце прошлого года. В ближайшее время ожидается доставка четвертого парогенератора. Парогенератор для реакторной установки ВВЭР-ТОИ имеет ряд модификаций. В верхней части отсутствует коллектор пара. Пар выходит из одного патрубка, напрямую соединенного с паропроводом. На один метр увеличена длина парогенератора, она составляет 15 метров, диаметр — более 4 метров. Проектные решения позволяют повысить надежность парогенератора за счет уменьшения количества сварных соединений, а также его паропроизводительность — 1652 тонны в час (у парогенератора для ВВЭР-1200 — 1602 тонны в час), что в конечном итоге влияет на увеличение мощности энергоблока.

«Внутри парогенератора расположены коллекторы для подвода и отвода горячего теплоносителя, к которым присоединены 11 тысяч теплообменных трубок общей длиной порядка 130 км, уложенных в 105 горизонтальных рядов. В проекте ВВЭР-ТОИ также предполагается новая компоновка парогенераторов в гермозоне, которая позволяет при неизменном внутреннем диаметре герметичной оболочки (44 м) разместить парогенераторы большей длины», — пояснил вице-президент — директор по сооружению Курской АЭС АО «АСЭ».

Изготовлены парогенераторы для Курской АЭС-2 на заводе «Атоммаш» в Волгодонске, филиале компании «АЭМ-технологии».