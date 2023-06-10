Шахта «Большевик» в Кемеровской области запустила новую угольную лаву

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На АО «Шахта «Большевик» Новой Горной УК введена в эксплуатацию лава 29-65. В рамках реализации программы по модернизации производства лава оснащена новым очистным высокопроизводительным механизированным комплексом.

Комплекс состоит из лавного конвейера «Анжера-34» кузбасского производителя «Анжеромаш», 102 секций механизированной крепи и высокопроизводительного очистного комбайна.

Основное достоинство комплекса — он эффективно работает в сложных горно-геологических условиях при углах падения до 45 градусов. Отработка запасов крутонаклонной части пласта 29а является основным направлением развития горных работ шахты в краткосрочной перспективе. Новое оборудование соответствует самым высоким требованиям промышленной безопасности.

Очистной комплекс позволит добыть 365 тыс. тонн горной массы в ближайшие три месяца. Всего же с использованием нового оборудования планируется поднять на-гора около 4 миллионов тонн угля марки ГЖ.