Новую дожимную компрессорную станцию открыли на Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2»

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28 июня новая дожимная компрессорная станция (ДКС) объединённого берегового технологического комплекса заработала на проекте «Сахалин-2».

Располагается ДКС на северо-востоке Сахалина у выхода на берег морского газопровода от платформы «Лунская-А». Объект позволит компенсировать снижение пластового давления в устьях газодобывающих скважин и эффективно осваивать Лунское месторождение.

Дожимная компрессорная станция играет важную роль в закачке газа в подземное хранилище летом или отборе топлива зимой. Открытие нового объекта обеспечит стабильную подачу энергоресурса потребителям. Их число увеличилось благодаря программе газификации.

В разработку и строительство стратегически важного объекта свой труд вложили более трёх тысяч специалистов из многих регионов Российской Федерации. Им удалось решить ряд сложных инженерных и логистических задач, учесть все требования по части экологии и внедрить отечественное оборудование.

При реализации проекта было использовано российское оборудование: сепараторы, газоперекачивающие агрегаты, компрессоры и аппараты воздушного охлаждения, рассчитанные на высокую производительность в условиях любой сложности. Кроме того, услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию объекта будет осуществлять якорный подрядчик и партнер ООО «Газпром трансгаз Томск», который в настоящее время уже обслуживает транссахалинскую трубопроводную систему проекта «Сахалин-2».

Добыча на нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» полностью восстановлена после ухода Exxon Mobil и Shell.