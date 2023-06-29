Московское предприятие разработало отечественную сварочную проволоку⁠⁠

По эксплуатационным показателям она превосходит ушедшие зарубежные аналоги.

Ранее проволоку для сварочных работ поставляли преимущественно из-за рубежа.

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Столичное предприятие «Технорэд» объединило усилия с ПАО «Северсталь» и разработало сварочную проволоку. Изделие применяется в строительстве мостов, в работе судостроительных предприятий, автомобильной, авиационной, железнодорожной и других отраслях промышленности.

На данный момент изготовлено около 50 тонн изделия, к концу года планируется произвести до 300 тонн. Объем производства будет увеличиваться ежегодно. В 2024 году компания планирует выпустить 6 тысяч тонн сварочной проволоки, а в 2025-м — 12 тысяч тонн.