Московское предприятие разработало отечественную сварочную проволоку
По эксплуатационным показателям она превосходит ушедшие зарубежные аналоги.
Ранее проволоку для сварочных работ поставляли преимущественно из-за рубежа.
Столичное предприятие «Технорэд» объединило усилия с ПАО «Северсталь» и разработало сварочную проволоку. Изделие применяется в строительстве мостов, в работе судостроительных предприятий, автомобильной, авиационной, железнодорожной и других отраслях промышленности.
На данный момент изготовлено около 50 тонн изделия, к концу года планируется произвести до 300 тонн. Объем производства будет увеличиваться ежегодно. В 2024 году компания планирует выпустить 6 тысяч тонн сварочной проволоки, а в 2025-м — 12 тысяч тонн.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/125920073/
- Производственный комплекс «СММ-Тяжмаш» в подробностях
- Беспилотник для сферы ЖКХ и спасателей. Разработка столичной компании
- Резидент технополиса «Москва» запустил серийное производство лифтовых лебедок
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!