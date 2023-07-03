В Кузбассе тестируют новое российское оборудование Корпорации «АСИ» для дробления угля

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Оборудование является российским аналогом подобной установки из Великобритании и было создано по запросу угольных компаний Кузбасса. В ходе тестового периода горняки смогут оценить работу систем дробильной установки и дать рекомендации по их совершенствованию.Также предстоит оценить, как новая техника покажет себя при работе в зимнем периоде.

Первая шнековая двухвалковая дробилка «ДК» производства Корпорации «АСИ» интегрирована в технологический цикл автоматизированного углепогрузочного комплекса на Талдинском разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Дробильная установка производительностью 500 тонн угля в час используется для получения однородного материала заданной крупности. Полученное из карьера топливо поступает по питающему конвейеру в виброгрохот, отделяя негабаритные части для дробления. Два зубчатых вала, вращающиеся в противоположных направлениях, перемалывают большие куски угля до фракции не более 50 мм. Затем измельченное сырье по конвейерной галерее транспортируется на погрузку в железнодорожные вагоны.

Уникальная система телеметрии и автоматической самодиагностики непрерывно отслеживает все параметры технологического оборудования и круглосуточно передает данные по защищенному каналу связи на диспетчерский пульт службы главного механика. Персонал дробильно-сортировочного комплекса на Талдинском разрезе получает обзор рабочих параметров в режиме реального времени и может дистанционно отслеживать работу установки.

Для сбора и записи всех технических характеристик на ключевых узлах дробилки установлены специальные датчики сбора первичной информации, которые контролируют температуру редуктора, подшипников, шкафа управления и электродвигателя, а также скорость вращения валов и вибрационные характеристики оборудования.

Системы плавного пуска и автоматической подачи смазки обеспечивают бесперебойную работу комплекса и снижают износ дробящих элементов. Все детали исполнительного механизма, непосредственно задействованные в процессе дробления, выполнены из высоколегированной стали. Встроенная система защиты обеспечивает остановку процесса и реверс валов в случаях попадания в камеру недробимого материала.

Специалисты Талдинского разреза предварительно посетили промплощадку Корпорации «АСИ», где им продемонстрировали работу опытного образца дробилки, показали технологические этапы производства и уже изготовленные детали.

Корпорация «АСИ» — ведущий российский производитель специализированного технологического оборудования для угледобывающих предприятий. Выпуск дробильных установок «ДК» предприятие освоило ещё в прошлом году. Полный цикл изготовления всех компонентов для этой модификации, а также комплектующих для других видов дробильных установок локализован на производственном комплексе предприятия. По своим функциональным и качественным характеристикам кузбасское оборудование полностью заменяет аналогичные зарубежные системы.