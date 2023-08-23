ПАО «ППГХО им.Славского» ввело в эксплуатацию новое оборудование
На ремонтно-механическом заводе, дочернем предприятии Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»), введены в эксплуатацию современные станки.
Модернизация материально-технической базы и создание для сотрудников эргономичных и комфортных рабочих мест повышают производительность труда и экономическую эффективность предприятия.
Портальный станок плазменной резки металла АТМ 2060 отечественного производства предназначен для листового раскроя металла с высокой производительностью и многосменным режимом эксплуатации. Числовое программное управление позволяет производить резку черных, нержавеющих и цветных металлов по траектории любой сложности с требуемой точностью, высоким коэффициентом использования материала и производительностью. Чистота вырезанных деталей исключает их дополнительную механическую обработку.
Для обработки деталей после газовой и плазменной резки используется новый зачистной российский станок RWT 1300DRD. На нем выполняют такие операции, как удаление заусенцев и других дефектов производства, обработку кромок, зачистку и шлифовку поверхностей деталей перед их сборкой и покраской. Оба станка установлены на кузнечно-термическом участке механосборочного цеха.
«Использование высокотехнологичного оборудования позволило значительно повысить качество выпускаемой продукции и производительность труда. Кроме того, улучшились условия работы в плане безопасности. Оператор управляет производством деталей на безопасном расстоянии, со встроенной панели, оснащенной дисплеем», — отметил директор ООО «РМЗ» Юрий Диденко.
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